أخبار التعليم.. تعليم البحيرة تلجأ للموجهين وطلاب التربية لسد عجز المعلمين في المدارس.. جامعة حلوان: دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية للطلاب.. 65 غرزة.. تعليم الغربية تحقق في إصابة طالب

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: وفد رفيع المستوى ينظم فعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء بمعرض إكسبو دبي 2020

يشارك وفد مصري رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد القادم 24 أكتوبر الجاري، بفعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في معرض إكسبو دبي 2020

تعليم البحيرة تلجأ للموجهين وطلاب التربية لسد عجز المعلمين في المدارس

مازالت مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، تحاول إيجاد الحلول الممكنة لسد عجز المعلمين في المدارس وفقا للامكانيات المتاحة.

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: أعددنا خطة تعليمية متميزة

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عقد لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

بطاقة لقاح كورونا شرط الدخول.. جامعة الفيوم تشدد من الإجراءات الاحترازية

شدَّد أ.د محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، وجميع منتسبي جامعة الفيوم، على عدم دخول أي طالب أو طالبة إلى الحرم الجامعي، إلا بعد إظهار بطاقة التطعيم، الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

65 غرزة.. تعليم الغربية تحقق في واقعة إصابة إعدادي بمدرسة خاصة

أصدر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأهمية التحقيق الفورى فى واقعة إصابه طالب بالصف الأول الإعدادى بإحدى المدارس الخاصة بجرح ٦٥ غرزة وتقديم المسئول إلى جهات التحقيق.

جامعة حلوان: دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية للطلاب

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب الجامعة وتسعى لتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوى، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .

كل ما تريد معرفته عن مصروفات فصول الخدمات بمدارس الثانوية العامة

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، قيمة مصروفات فصول الخدمات بمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .