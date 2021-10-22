أوندى.. سارة المهدى تكشف أفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى الكثيرة

قالت دكتور سارة المهدى، خبيرة التغذية العلاجية، أن مشاكل الجهاز الهضمى كثيرة للغاية، منها عسر الهضم والقولون العصبى.

وأوضحت "المهدى " خلال حوارها مع برنامج "3 ستات"، عبر قناة "صدى البلد" والذي يقدمه كل من ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي،: رغم من أن مشاكل الجهاز الهضمى كثيرة إلا أن حلها واحد وهو “الألياف”.

وأكدت خبيرة التغذية العلاجية، أن منتج "أوندى"، عبارة عن مشروب ألياف طبيعية تساعد على حل كافة مشاكل الجهاز الهضمى.

خبيرة تغذية تكشف طريقة للتخلص من آلام القولون العصبي .. فيديو

وسبق أن قالت الدكتوره سارة المهدى، خبيرة التغذية العلاجية، إن القولون العصبى يهاجم فئات عمرية صغيرة جداً، وأكثر مسببات مشاكل القولون العصبى هي العصبية وتناول المأكولات السيئة غير المفيدة للجسم.



وأضافت أن أعراض القولون العصبى قد يظهر فى صورة قيء أو اسهال.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن النشويات والسكريات هما المسببان لعسر الهضم والانتفاخات، كما تؤدي لعمل أكسدة فى الجهاز الهضمى وزيادة السموم فيه، ويتم حل كل هذا من خلال المأكولات الصحية السليمة.