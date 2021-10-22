رئيس كوسوفو يعلن طرد دبلوماسيين روس من بريشتينا

أعلنت فيوزا عثماني رئيس جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد ستطرد دبلوماسيين روسيين مقيمين في بريشتينا.



وقالت عثماني، اليوم الجمعة، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل اعلام روسية، إن وزارة الخارجية الكوسوفية أعلنت أن اثنين من الدبلوماسيين الروس المقيمين في بريشتينا معتمدين لدى البعثة الدبلوماسية في صربيا شخصان غير مرغوب فيهما.

واضافت إن “كوسوفو حازمة في محاربة التأثير الضار للاتحاد الروسي والأقمار الصناعية التابعة له في المنطقة، والتي تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لذلك، سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا من الوقوع ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار”.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنها تشعر بالقلق إزاء التوترات في شمال كوسوفو، وذكرت إنه من الضروري ممارسة الضغط على إدارة بريشتينا لحملها على سحب قوات الأمن من المنطقة ومنع الوضع من الانزلاق إلى صراع مفتوح.