عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 136 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات في كفرالشيخ

فحص مبادرة السمعيات
فحص مبادرة السمعيات

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

 

وكيل الرياضة بالدقهلية يشهد تكريم أوائل الطلبة وفريق الكرة بـ كفر عبد المؤمن

مياه أسوان: أولوية لمشاريع حياة كريمة وتطوير الأداء الإداري

وأضافت، وكيل الوزارة، أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

 

وأشارت إلى أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1112 طفلاً وتم سحب عينة الغدة الدرقية لـ  1379 طفلاً وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1327 طفلاً خلال الأسبوع الماضي.

 

وأوضحت رصد 10 حالات خلال المسح السمعي الأول  وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة  وصل إلى 135689 طفلاً.

كفرالشيخ وزارة الصحة أطفال مديرية الصحة ولادة قرى المحافظة القيادة السياسية الكشف الطبي

موضوعات متعلقة

فحص 50 ألف سيدة حامل خلال مبادرة دعم المرأة والجنين بكفر الشيخ

حملات مكثفة لتعقيم وتطهير دورات المياه بمساجد كفر الشيخ.. صور

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين لبحث مشاكلهم.. صور

«زراعة كفر الشيخ» تعقد اجتماعا تنسيقيا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

فارس القراء.. تعرف على مسيرة القارئ أحمد فيوض مع دولة التلاوة.. شاهد

رفع كفاءة الإنارة العامة وتحرير 4 محاضر لمخابز مخالفة بدسوق.. صور

«زراعة كفر الشيخ» تدشن ندوة حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بالتربية والحاسبات والمعلومات

ترشيحاتنا

وفاء عبد السلام منسقا لـ سكن ومودة.. وهدى حميد لـ حق الطفل

أمير رمسيس يسخر من شريف منير ومهرجان الجونة ويعلق على استقالته

صفقة بمليون ونص| ضبط مجرمين بـ 192 طربة حشيش في البحيرة

جواهر من طين.. قرية الفواخير تطل على العالم بمعرض للمنتجات.. شاهد

على خطى سمكري البني آدمين| تعرف على عقوبة ميكانيكي زور شهادة ماجستير العلاج الطبيعي

عودة وزير الإنتاج الحربي بعد زيارته لمعرض ADEX 2021 بـ كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطأ على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

أخبار الفن| رد آيتن عامر على اقتحام منزلها.. منة فضالي تستغيث .. شائعة وفاة سوسن بدر

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

مفاجأة الخطيب .. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ