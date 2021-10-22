فحص 136 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات في كفرالشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت، وكيل الوزارة، أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1112 طفلاً وتم سحب عينة الغدة الدرقية لـ 1379 طفلاً وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1327 طفلاً خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت رصد 10 حالات خلال المسح السمعي الأول وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة وصل إلى 135689 طفلاً.