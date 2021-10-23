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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق الألعاب.. شاومي تكشف عن تلفاز ذكي جديد بمواصفات متطورة

شاومي Redmi Smart
شاومي Redmi Smart TV X 2022

أعلنت شركة شاومي، رسميا، عن أحدث إصداراتها من أجهزة التلفاز الذكية، تحت عنوان Redmi Smart TV X 2022، والتي تأتي بقياس 55 و 65 بوصة، مع شاشات عرض 120 هرتز وميزات مخصصة لمشاهدة الألعاب الرياضية والألعاب.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي طرازي شاومي على  منافذ HDMI 2.1، مع دعم معدل تحديث متغير (VRR) بفضل تقنية FreeSync Premium.

 

 

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مواصفات متطورة.. شاومي تكشف عن تلفاز ذكي جديد لعشاق الألعاب


وتتميز أجهزة شاومي Redmi Smart TV X 2022، نمط “Auto Low Latency ” الذي يدعم زمن انتقال أقل وإستجابة سريعة، حيث ينتقل الجهاز لنمط الألعاب بشكل تلقائي الذي يدعم تأخر استجابة أقل 4 مللي ثانية عند اقتران منصات الألعاب أو أجهزة الحاسب.

أجهزة شاومي Redmi Smart TV X 2022

 

وتمتاز شاشات Redmi Smart TV X 2022، بدقة 4K ودعم تقنية HDR، كما تدعم تغطية لونية بنسبة 94% من ألوان DCI-P3، ويعمل الجهازان بواجهة MIUI التابعة لـ شاومي، في الإصدار TV 3.0، ويضم الجهاز رقاقة معالج تضم 4 من أنوية Cortex-A73، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.


وزودت شاومي الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية، باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 12.5 وات، مدمجان مع تقنية Dolby Atmos، كمل يمكن للميكروفونات اكتشاف صوتك عن بعد للأوامر الصوتية، وتحتوي أجهزة Redmi Smart TV X 2022، على هيكل معدني بالكامل، بما في ذلك قاعدة معدنية.


وتباع أجهزة شاومي  Redmi Smart TV X حاليا في الصين، بسعر يبدأ من 420 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري)، للإصدار المميز بقياس 55 بوصة، وبينما يتوفر الإصدار الأكبر بقياس 55 بوصة بسعر 550 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و600 جنيه مصري).

Two Redmi Smart TV X 2022 models unveiled, 55'' and 65'', both with 120 Hz displays
أجهزة شاومي  Redmi Smart TV X
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