مواطن من سيوة: زراعة النخيل والزيتون أساس حياتنا.. فيديو

قال حسين يوسف، أحد المزارعين في واحة سيوة، إن نخيل الصعيد من أفضل الأنواع التي تنتج التمور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التمر مفيد للمرأة الحامل والأطفال، موضحا أن البلح يتم استخدامه في سيوة للعلاج، خاصة للمرأة الحامل.

من جهته، قال يوسف قدورة أحد المزارعين، إن زراعة النخل والزيتون أساس الحياة في واحة سيوة، واصفا موسم حصاد التمر، بموسم السعادة.

وقال عادل قدورة، أحد مزارعي واحة سيوة، إن موعد حصاد محصول التمور، يكون في شهر أكتوبر، حيث تبدأ عملية الجمع عن طريق تسلق النخلة واستخدام الآلات الحادة (البلطة)، في تقطيع سباطة البلح.

وأضاف عادل قدورة، أن هناك مختصين في عملية جمع محصول التمور، موضحا أنه يجري أولا عملية تنسيق للنخلة، وبعدها ينتظر المزارع نضوج التمر.

أما محمد عيلوة، أحد المزارعين فقال أنه بعد حصاد محصول التمور يتم فرزها حتى تصبح مؤهلة لدخول المصانع، موضحا أن جزء يتم توريده للمصنع وجزء آخر يذهب إلى الأسواق مباشرة.

وأضاف أن واحة سيوة تزرع أكثر من مليون نخلة؛ بعد دخول المستثمرين في زراعة النخيل، مضيفا أن هناك نحو 6 مصانع للتمور بطاقة إنتاجية ضخمة، كما وصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات.