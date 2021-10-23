مستشار الرئيس للصحة: "أى حد عنده الأعراض دي هعتبره كورونا"

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن أعراض فيروس كورونا، قائلا: “تكسير فى الجسم وفقدان حاسة الشم والإسهال.. ويجب عزل المصاب وإعطاؤه العلاج المناسب من الطبيب المختص”.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “أى واحد عنده أعراض ويعاني من مشاكل فى الجهاز التنفسي العلوى أو السفلي هعتبره كورونا، ويجب الإستشارة للطبيب المعالج لها”.

وأشار: "احتمالية وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مستبعدة"، متابعا: "مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا وهناك احتواء كبير للحالات في مصر".