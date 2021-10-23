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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمهور قرر ميضحكش.. شريف منير يكشف عن أغرب موقف تعرض له فى مسرحية "حزمنى يا"

شريف منير
شريف منير

قال الفنان شريف منير ، إنه تفاجئ ذات يوم بصمت الجمهور بإطلاق الضحكات كما هو معتاد وعدم تفاعله عند عرض مسرحية " حزمنى يا " .


وأوضح شريف منير ، خلال حلقته ببرنامج هنيدى شو والمذاع عبر فضائية المحور ،  ان الجمهور فاجئ الجميع بعدم استجابته وامتناعه عن الضحك معقبا على الرغم من وجود ايفهات مضحكة للغاية معقبا " الناس مكنتش بتضحك خالص وهنيدى ساعتها قال ايفيه موتنا من الضحك وهو ده احنا لو بنعرض فى روسيا كانت الناس فهمت وضحكت " .


وكانت قد كشفت قناة “المحور” عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، حيث من المقرر أن يبدأ إذاعة الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات ..حصريًا على قناة المحمور الجمعة 22 أكتوبر".


برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

 

يذكر أنه في لقاء خاص عقب نجاح فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، يحل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

 

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

 

وأشار محمد هنيدى ، إلى أن مخرج ومنتج المسرحية استطاعوا خلق دور له داخل المسرحية من خلال شخصية حمامة " الحرامى بتاع التليفونات " وهى شخصية لم تكن فى النص ولكنها جذبت الجمهور بخفة ظل الشخصية  .

 

 

 

شريف منير التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الفنان محمد هنيدي فيسبوك

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