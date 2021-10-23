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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطفولة.. شاهد صورة نادر لـ ياسمين عبد العزيز برفقة شقيقيها

صدى البلد

نشر الفنان وائل عبد العزيزشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورتين لهما  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وظهر وائل برفقة شقيقته ياسمين عبد العزيز  بصورتين  لهما من مرحلة الطفولة و الشباب.

 

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و كان قد وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة لـ شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد عودتها لمصر ، ونشر صورة له معها من خلال حساية الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

وعلق وائل عبد العزيز “حمدالله على السلامه يا روحي نورتي مصر والدنيا كلها .. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يارب”.

 

ويذكر ان عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر  بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

 

وكشف موقع “صدى البلد” منذ أيام حقيقة الصورة المتداولة للنجمة  ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية .

 

وعلم “صدى البلد” أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر، حيث كان أحمد العوضي  قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع  من شهر يوليو.

 

ووصل النجم أحمد العوضي إلى مصر قادما من سويسرا؛ وذلك لاجراء بعض الأعمال الخاصة به منذ حوالي أسبوع.

 

وكان أحمد العوضي قد أحمد العوض قد سافر  بعد أيام  من سفر زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب تأخر الفيزا .

وشارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من سويسرا.

وظهر العوضي وهو يستمتع بعزف أحد العازفين من شوارع جنيف بسويسرا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف النجم أحمد العوضي، عن موعد عودته مع النجمة ياسمين عبد العزيز من سويسرا، بعد انتهاء فترة علاجها.

وقال أحمد العوضي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: " لم نحدد اليوم الذي سنعود فيه بالتحديد؛ ولكن سيكون خلال الأسبوع المقبل"، وهو ما تم بالفعل.

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