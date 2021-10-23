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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، من خلال المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

 

وقال الوزير إن المستحقات بلغت  163 ألفاً و 397 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

 

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي عمان الأردن تحويل 2 5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

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