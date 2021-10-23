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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفاته

طلاب مدارس التعليم
طلاب مدارس التعليم الفني

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل الفئات الطلابية المسموح لها بالتقدم للالتحاق على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفات الدراسة في هذا النظام.

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية .

 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يلتحق بنظام الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية) نظام السنوات الثلاث الحالات الاتية :

  • الطلاب الذين مضى على حصولهم على الاعدادية او ما يعادلها عام دراسي على الاقلل او تجاوز سنهم 18 عاما بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة

 

  • الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الاول الثانوي الفني بنجاح ، ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية وإلتحقوا بالعمل أو التدريب في أحد قطاعات الانتاج المختلفة، حيث يسمح لهم بإستكمال الدراسة بالصف الثاني على نظام العمال بشرط مرور عام دراسي كامل على الاقلل على نجاخهم بالصف الاول.

 

  • الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصفف الثاني الثانوي الفني بنجاح ، واستنفدوا عدد مرات إعادة القيد / وانقطعوا ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث او السنوات الخمس وإلتحقوا بالعمل أو التدريب في احد قطاعات الإنتاج المختلفة ، حيث يسمح لهم بإستكمال الدراسة بالصف الثالث على نظام العمال في ذات التخصص ونوعية التعليم بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الثاني.

 

  • طلاب المدارس الثانوية الفنية (الصناعية -الزراعية- الفندقية ) نظام السنوات الثلاث الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد بصفوف النقل ، حيث يسمح لهم بإستكمال دراستهم بذات الصف الذين بلغوه على نظام العمال بالمدارس المهنية (الصناعية - الزراعية - الفندقية) فقط من العام التالي للرسوب.

 

  • طلاب المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الراسبون في صفوف النقل ، ولم يستكملوا دراستهم أو الذيين استنفدوا عدد مرات الرسوب أو اعادة القيد ، حيث يسمح لهم بإستكمال دراستهم بالمدارس المهنية (الصناعية - الزراعية - الفندقية ) على نظام العمال في ذات الصف الذي بلغوه بشرط مرور عام دراسي كامل عللى الرسوب.

 

  • الطلاب الناجحون والراسبون بالصف الثالث الثانوي الفني أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصفين الرابع والخامس بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ، والذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم ، حيث يسمح لهم بالتقدم لآداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال

 

  • العمال غير المؤمن عليهم بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص
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مصروفات الطلاب المتقدمين على نظام العمال 

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه يحصل من الطلاب المتقدمين على نظام العمال من الخارج في مدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات ما يلي :

- رسوم نظام العمال : 500 جنيه للصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي الفني

- رسم الامتحان ورسم اضافي : 15 جنيه للصفوف الثلاثة

- خدمات ومستلزمات امتحانات : 385 جنيه للصفين الاول والثاني ، و193 جنيه للصف الثالث

- خامات عملي : 20 جنيه للصفين الاول والثاني ، و15 جنيه للصف الثالث

- تأمين وعددوآلات : 20 جنيه للصفوف الثلاثة


- إجمالي المصروفات : 940 جنيه للصفين الاول والثاني ، و 743 جنيه للصف الثالث

نظام العمال المدارس الفنية مصروفات التعليم

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