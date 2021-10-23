ليبيا.. غضب على مواقع التواصل بسبب فيديو لـ الدبيبة.. شاهد

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وهو يطلب ضاحكا من بعض المسؤولين، أن "لا ينهبوا المليار دينار المخصصة لصندوق الزواج سريعا".

وبحسب موقع "الشاهد" الليبي، فإن الدبيبة ظهر خلال اجتماع، وهو يتحدث مع رئيس صندوق دعم الزواج، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، قائلا لهم وهو يضحك: "لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعا..اصبروا شهرا أو شهرين"، لافتا إلى "تجهيز المليار الثاني، وأنه وقع قرار تخصيصه ويجري الآن تأمينه".

هذا وأثار مقطع الفيديو غضب واستياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا القول هو "تشجيع على السرقة".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد وعد برعاية منظومة دعم الزواج، وتخصيص مليار دينار لتقديم منح لـ50 شابا وشابة من المقبلين على الزواج، بواقع 40 ألف دينار لكل زيجة.

في حين أفادت تقارير صحفية بـ"وقائع فساد في منظومة دعم الزواج"، مؤكدة "وجود فساد وتلاعب".