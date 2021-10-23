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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر

قافلة البحوث الإسلامية
قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر

التقى  الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على هامش القافلة التي وجّهها المجمع لواعظات الأزهر إلى البحر الأحمر نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر ، بحضور الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات وممثلي منطقة الأزهر المركزية ومنطقة الوعظ.

وشهد اللقاء مناقشة دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على وعي الناس ومواجهة المشكلات المجتمعية التي تهدد استقرار المجمتع، كما أكد الحضور أثناء اللقاء على العلاقات المتينة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وما ينتجه ذلك من تعاون مستمر ومثمر يحقق الصالح العام ويضيع الفرصة على المتربصين بمصرنا الحبيبة.


كما استعرض اللقاء الجهود المشتركة بين المؤسستين في سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية السليمة، سواء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية أم من خلال حملات وقوافل التوعية والندوات المشتركة بين الجانبين.

قافلة
قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر
قافلة
قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر
البحوث الإسلامية البحر الأحمر أسقف البحر الأحمر منطقة الأزهر الواعظات

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قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر

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