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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: علي قيد الحياة

صدى البلد

في عالم لا أنتمي إليه 
تعرض البعض لصدمة مؤلمة
ولم يتمكنوا من الصراخ 
فقد دفعتهم معتقدات المجتمع 
لايثار السكوت 
وبمرور الوقت 
احكمت الافكار البالية قبضتها عليهم 
فالقوا اللوم علي أنفسهم 
وتزايد بداخلهم الإحساس بالذنب
اما محاولاتهم للتعافي فقد فشلت  
وزادت من عمق جروح 
لا تظهر علي اجسادهم

في عالم لا انتمي اليه 
تمكن البعض من الاستغاثة والصراخ  
وكي لا يشعر المجتمع بالضعف 
وعدم القدرة علي الدفاع عن الحق  
بادر بالتملص من المسئولية 
وتوجيه اللوم إلي الضحايا 
وبمرور الوقت 
فقد هؤلاء الشعور  بالأمان 
واصبحوا غير قادرين على الوثوق بالآخرين
تغيرت ملامحهم وازالت وجوههم خطوط كل ابتسامة  
واحتفظت باثر كل دمعة
ذرفت من عيونهم  

ايها الرفاق 
ادعوكم للخروج من دائرة التجاهل ومحاولات التستر  
لنفسح الطريق لاصحاب التجارب القاسية 
دعونا نفتح الجروح معا لتتداوي 
ونعلن عن مسئوليتنا الكاملة  
عن تلك الصدمات وآثارها المدمرة 
ولنبدأ صراعنا الحقيقي ضد الماضي   
والتواجد في ساحة المعركة
للدفاع عن قضية 
قد نكون مازلنا جميعا علي قيد الحياة 
من اجلها

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