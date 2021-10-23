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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تربية الأزهر تفتتح مركز التأهيل التربوي بفرعها في إيتاي البارود

افتتاح مركز التأهيل
افتتاح مركز التأهيل التربوي

افتتحت كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة 17 مركزا للتأهيل التربوي بمختلف محافظات مصر، ويعد مركز التأهيل التربوي بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود- تحت إدارة الدكتور إبراهيم غنيم-  من أهم المراكز التي تخدم أبناء محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية.

ويؤهل المركز خريجي الجامعات المصرية في الحصول على الدبلومة العامة التربوية، التي تؤهل الخريج بعد ذلك في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، كما تؤهله في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم التربوية من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، وحصول خريجي الجامعات على الدبلومة العامة التربوية يساعدهم على فتح أبواب أسواق العمل لهم في المدارس الحكومية والخاصة بمصر ودول الخليج والوطن العربي. 

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور محمد علي سعد الذي أعرب عن سعادته بافتتاح مركز التأهيل التربوي بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، وأهميته بالنسبة لأبناء محافظة البحيرة.


وأكد الدكتور إبراهيم غنيم- مدير مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود- أن شهادة الدبلومة العامة من مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود معتمدة من كلية التربية بالقاهرة، كما أعلن بدء الدراسة بالمركز بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضوري والاونلاين بداية من يوم الأربعاء القادم.

كما أكد على تكريم الأوائل على مستوى مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود؛ ثم كلمة الدكتور منصور أبو العدب الذي أوضح فيها أهمية العلم والعلماء، وأهمية أن يتعلم الإنسان العلوم التربوية للربط بين العلم والتربية وطرق التدريس لطلابنا في مختلف مراحل التعليم بمصر، ثم كلمة الدكتورة أمل زكريا، والتي أشادت بمراكز التأهيل التربوي على مستوى جامعة الأزهر في مختلف المحافظات في تخريج التربويين المؤهلين لسوق العمل.

يأتي هذا الإفتتاح، في إطار النهوض بمستوى خريجي الجامعات المصرية وتأهيلهم تربويا للالتحاق بأسواق العمل من خلال الحصول على الدبلومة العامة التربوية.

جاء الافتتاح بحضور، الدكتور محمد علي سعد- وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود- نائبا عن العميد الكلية، والدكتور منصور أبو العدب- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية- نائبا عن الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة أمل زكريا- عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بالبحيرة، والدكتور عبد الوهاب برانية- وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، والدكتور إبراهيم غنيم- مدير مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود- والدكتور إبراهيم بسيوني الدكتور بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وطلاب وطالبات مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود.

افتتاح مركز التأهيل التربوي
افتتاح مركز التأهيل التربوي
افتتاح مركز التأهيل التربوي
افتتاح مركز التأهيل التربوي
افتتاح مركز التأهيل التربوي
افتتاح مركز التأهيل التربوي
كلية التربية جامعة الأزهر خريجي الجامعات المصرية الدبلومة العامة التربوية العلوم التربوية من جامعة الأزهر الماجستير والدكتورا

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