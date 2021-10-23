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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف نجت الحيوانات من ثوران بركان لا بالاما الإسباني 34 يوما؟

ثوران بركان لا بالما
ثوران بركان لا بالما

رغم الكارثة التي تسبب بها بركان “كومبر فيجا” في منطقة تودوك  بجزيرة الكناري في لا بالما بإسبانيا وهروب كل المواطنين من المدينة لكن تم العثور على كلاب تجلس فوق الرماد البركاني.

 

ووفقا لشبكة سكاي نيوز الأمريكية، ظهرت الكلاب على الأرض وكانت مغطاة بالرماد ومحاطة بالحمم البركانية بعد ثوران بركان كومبر فيجا في إسبانيا وتم تسجيل الفيديو بطائرة بدون طيار. 

 

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ورصدت الكاميرات وجود ثلاثة كلاب  في ساحة بالقرب من ثوران البركان، ولم تعثر الطائرات بدون طيار التي حاولت إنقاذ ثلاثة كلاب محاصرة بالقرب من البركان الثائر، على أي علامة على وجود الحيوانات - لكنها اكتشفت آثار أقدام بشرية في المنطقة المحظورة ورسالة تقول: "الكلاب بخير".

 

وتشهد إسبانيا ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية وينفث حممًا ورمادًا منذ 19 سبتمبر ، ولا تظهر عليه أي علامات للتوقف حتى الآن، وتسبب الثوران في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وتدمير المباني وإجبار بعض المناطق على أن تصبح مناطق محظورة.

 

وفي أعقاب الدمار ، التقطت طائرات بدون طيار صورًا لكلاب هزيلة في الجزيرة ، مما أدى إلى دعم من محبي الحيوانات في جميع أنحاء إسبانيا، وتم إطلاق التبرعات والمبادرات ، وبدأت مهمة الإنقاذ.



وألمحت صورة لافتة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول باللغة الإسبانية "كن قويا لا بالما. الكلاب بخير. الفريق الأول" ، إلى أن الحيوانات ربما تم نقلها، وأكد فريق الطائرة بدون طيار أنه يمكنهم رؤية جزء من الرسالة من السماء ، إلى جانب آثار أقدام بشرية.

 

وكانت قد اشتعلت النيران في مصنع أسمنت في لوس يانوس مع استمرار انفجار بركان كومبري فيجا في جزيرة لا بالما الكناري ، كما يظهر في تاجويا بإسبانيا ، وقال خايمي بيريرا الرئيس التنفيذي لهيئة عمل الطائرات بدون طيار أيروكاماراس: "اللافتة موجودة بالفعل ، انقلبت عليها الرياح فقط ، ورأينا آثار أقدام بشرية ، لذلك نفهم أن الكلاب قد اختفت منذ بضعة أيام".

skynews-la-palma-dogs-drone_5554857
skynews-la-palma-dogs-drone_5554857
حيوانات انفجار الطائرات اسبانيا كارثة الجزيرة طائرات طلاق تبرعات كلاب

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