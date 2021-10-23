مصدر: المنفي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

قالت مصادر ليبية إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سيتوجه غدًا إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر في تصريح لـ"بوابة الوسط" الليبية أن الزيارة رسمية وستستغرق يومين، وهي الأولى للمنفي إلى المملكة منذ توليه المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن يبحث المنفي خلال الزيارة مع المسؤولين السعوديين، العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة، وتطورات الأزمة الليبية، والموقف الدولي والإقليمي منها.

والأسبوع الماضي، سلم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر المقبل، لحضور مؤتمر باريس الدولي.

وفي وقت سابق، أكد المجلس الرئاسي الليبي أن رئيسه محمد المنفي ورئيسة وفد الأمم المتحدة المشارك في مؤتمر استقرار ليبيا، روز ماري ديكارلو، أكدا خلال اجتماع في طرابلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي موعدها المحدد.

وقال المجلس في بيان إنه تم التأكيد على مساهمة الأمم المتحدة في دعم الانتخابات ومتابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وأشار البيان إلى أن ديكارلو أكدت أن انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا "يعد رسالة سياسية مهمة للجميع".