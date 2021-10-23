وست بروميتش يشكو الاتحاد السعودي للفيفا بسبب أحمد حجازي

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ضد نادي اتحاد جدة السعودي، بسبب المحترف المصري أحمد حجازي.

وذكرت صحيفة " عكاظ" السعودية أن شكوى وست بروميتش تقدم بشكوى ضد اتحاد جدة بسبب المستحقات المؤخرة في صفقة انتقال أحمد حجازي للنادي السعودي.

وتشير الصحيفة أن النادي السعودي لم يسدد كافة المستحقات المادية الخاصة بشراء حجازي من وست بروميتش.

وكان نادي اتحاد جدة قد فعل بند الشراء في عقد أحمد حجازي من نادي وست بروميتش ألبيون بعدما لعب لصفوفه معارًا الموسم الماضي.

ولعب حجازي لصفوف وست بروميتش ألبيون منذ موسم 2017-2018 بعدما انتقل إليه قادمًا من النادي الأهلي.