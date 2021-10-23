ٱشرف بن شرقي يقرر البقاء في نادي الزمالك | تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي ، أبلغ مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، عن موافقته وتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين بخلاف الموسم الحالي.

وأشار المصدر ان مسؤولو الزمالك سوف يقومون بعقد جلسة مع بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد.

وأكد المصدر أن من ضمن البنود الهامه التي سيتم الاتفاق عليها بين اللاعب ونادي الزمالك خلال الجلسة المقبلة هي الشرط الجزائي الذي يرغب بن شرقي في وضعه في عقده الجديد في حال تلقيه عرضاً للاحتراف.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويرغب مسؤولو الزمالك في استمرار بن شرقي ضمن صفوف القلعة البيضاء من أجل الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.