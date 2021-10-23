عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ٱشرف بن شرقي يقرر البقاء في نادي الزمالك | تفاصيل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي ، أبلغ مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، عن موافقته وتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين بخلاف الموسم الحالي.

وأشار المصدر ان مسؤولو الزمالك  سوف يقومون بعقد جلسة مع بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد.

وأكد المصدر أن من ضمن البنود الهامه التي سيتم الاتفاق عليها بين اللاعب ونادي الزمالك خلال الجلسة المقبلة هي الشرط الجزائي الذي يرغب بن شرقي في وضعه في عقده الجديد في حال تلقيه عرضاً للاحتراف.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويرغب مسؤولو الزمالك في استمرار بن شرقي ضمن صفوف القلعة البيضاء من أجل  الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك أشرف بن شرقي كاف القلعة البيضاء

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. برنامج تأهيلي لبدلاء ومستبعدي مواجهة توسكر الكيني.. وبتروسبورت يستضيف مواجهة إنبي في الدوري

ترشيحاتنا

بعد تقديمه فى الجونة.. محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب جو البنات

وزير الري: مشاكل بسد النهضة ومن الصعب ملء 74 مليار متر مكعب..فيديو

لن يتم قبولها في هذه الحالة.. أوراق التقدم للكليات بجامعة حلوان

بنسبة 60%.. أستاذ علم أمراض: متحور دلتا بلس الأسرع انتشارا من الطفرات السابقة

منافس الخطيب على رئاسة الأهلي: أتعرض للتنمر ولم أرتكب جريمة

وزير الري يكشف حقيقة مشاركة إثيوبيا في مؤتمر القاهرة للمياه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ