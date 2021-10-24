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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية ضمن مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدي ضمن مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop) وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178، حيث تدعو الأكاديمية جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر وأيضاً الباحثيين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل للإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي : http://www.asrt.sci.eg/open-calls/water-crisis/  في موعد اقصاه 7 نوفمبر 2021.


وأضافت انها المبادرة تستهدف تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو، وتركز المبادرة فى تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائي.

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واشارت الأكاديمية انها ستقوم بالتعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021، وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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