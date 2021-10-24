بعد فوزه بجائزة سركون بولص.. الشاعر السعودي غسان الخنيزي: كتابتي أجدى من الصمت

في ‏دورتها الرابعة، حصل الشاعر والمترجم السعودي غسان الخنيزي على جائزة سركون بولص للشعر وترجمته للعام 2021.

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وأكد غسان الخنيزي، تعليقا على فوزه بالجائزة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فرِحٌ وممتن لِمانحي "جائزة ‎سركون_بولص للشعر وترجمته" لاقتراحهم بأن هنالك سيرة إبداعية ما في السياق الممتد بين مجموعتين من قصائد النثر نشرتهما يفصل بينهما عقدان من الزمن، وكتاب شعري ترجمته إلى العربية؛ سياقٌ يتخلله حضور متفاوت النشاط من جانبي في الترجمة والكتابة".



و أضاف الخنيزي: ‏"واستعادةً لما أقول لنفسي، أمام أي احتفاء أو تلميح بأن ما كتبته كان أجدى من الصمت: فما نحن بصدده اليوم، ليس إنجازًا احتكر ادعاءه. بل هو في نتاج إيمان الصديقين؛ الشاعر والناقد ‎#عبداللهالسفر والشاعر والرائد الثقافي ‎#أحمدالملا: تشجيعهما لي، وثقتهما بجدارة الأمر وجديته".



‏ولد غسان الخنيزي عام 1960 في القطيف بالمملكة العربية السعودية. أقام في العراق وفي الولايات المتحدة.

صدر له ديوان أوهام صغيرة عام 1995، واختبار الحاسة أو مجمل السرد عام 2015، وجون آشبري: صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى، مختارات شعرية.

وتتشكل أمانة الجائزة من أصدقاء الشاعر العراقي "سركون بولص" في أوروبا وأمريكا. وتعد الدورة الحالية هي الرابعة في عمر الجائزة وفاز بها في الدورتين الأولى والثانية، المغربي مبارك وسّاط، والتونسي آدم فتحي، وفي الثالثة الشاعر المصري عماد صالح. ويتم اعلانها سنويا مع ذكرى رحيل سركون بولص في 22 أكتوبر 2007، وتتولى "دار الجمل" التغطية الإعلامية للجائزة وحفل تسليمها.