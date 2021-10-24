أيمن منصور: شوبير حسم صفقات لفيوتشر بعلاقاته

راهن أيمن منصور، عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز على فريقه في الموسم الجديد، بعد الصفقات المميزة التي أبرمها قبل انطلاق الموسم الجديد، غدا الإثنين.



وقال منصور في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "نجحنا في إبرام صفقات قوية على رأسهم مروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر من النادي الأهلي، محمود جنش وعمر كمال عبد الواحد من الزمالك، بالإضافة إلى أحمد رفعت لاعب المصري البورسعيدي، والعديد من النجوم".



وأضاف: "أحمد شوبير نائب رئيس النادي نجح في إنهاء صفقات للفريق بعلاقاته القوية، مما أضاف للفريق قوة مع وجود مدير فني كبير مثل علي ماهر على رأس القيادة الفنية".



وتابع منصور: "هناك حالة غير عادية من الانسجام بين اللاعبين ظهرت خلال التدريبات، وسوف يفاجئ الجمهور بمستوى بعض اللاعبين عقب تطور الأداء".



واختتم هداف الزمالك السابق تصريحاته، قائلا: "سوف يشاهد الجمهور مروان محسن بشكل مختلف عن الذي كان في النادي الأهلي، ونفس الحال أيضا للحارس محمود جنش حارس الزمالك السابق".