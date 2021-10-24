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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بإطلالة ملكية.. أسامة حنيدق يشعل حفل زفاف البلوجر بطوط

حفل زفاف بطوط
حفل زفاف بطوط

تصدر احتفال البلوجر بطوط ناصر بزواجها، "التريند" حيث ظهرت العروس في الحفل الذي أحياه أسامة حنيدق درويش، بشكل أنيق وجذاب.

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وأكدت بطوط إنها كانت تحلم بأن تطل في حفل زفافها بإطلالة ملكية، خاصة وأن قصة حبها امتدت لسنوات من الكفاح والعناء حتي الاحتفاء بلحظة زواجها من حبيبها والتي وصفته بالأمير.

 

وتصدر حفل زفافها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أطلت في التجهيزات كالأميرة وصديقاتها الواصيفات الجميلات.

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وتزين حفل الزفاف، الذي حضره عدد كبير من بلوجرز إنستجرام، بفساتين وأزياء متنوعة، وكان أبرز الحضور، في الحفل - الذي أقامه Dj أسامة حنيدق- البلوجر منة السني، البلوجر علا عبد الحميد، المذيعة والبلوجر هند مدحت شاركت.

 

وتألق أسامة حنيدق، خلال حفل زفاف البلوجر بطوط، والذي يعد من أقوى الـ Dj الموجودة في مصر والوطن العربي، حيث أقام العديد من أفراح المشاهير ونجوم الكرة، مثل حسني عبدربه، وعبدالله السعيد، وعبدالله الشحات، وغيرهم.

 

يذكر أن البلوجر المصرية بطوط نصر، احتفلت مؤخرا، بزواجها من لاعب كرة القدم بنادي الإسماعيلي أحمد وزة بعد قصة حب طويلة دامت 9 سنوات.

 

وتعد بطوط نصر، واحدة من البلوجر المصريات على “إنستجرام”، ولدت في محافظة الإسماعيلية، وتعمل مصممة أزياء، ومقدمة محتوى خاص بالعناية بالبشرة والشعر والموضة بوجه عام.

 

ويتابع بطوط نصر ما يقرب من مليون ونصف شخص على موقع “إنستجرام”، وكانت قد أعلنت خطوبتها على لاعب نادي الإسماعيلي أحمد وزة منذ عام 2017، ليتم عقد القران وإتمام حفل زفاف الزواج في يونيه 2021، والذي أقامه Dj أسامة حنيدق.

 

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الاسماعيلية بطوط اخبار المحافظات أسامة حنيدق

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