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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعيدون عن مركز الزلزال..رئيس معهد البحوث الفلكية : مصر غير مهددة بأية براكين

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر ليس بها أى براكين ولا يوجد  رصد  لنشاط بركاني من المتوقع حدوثه، فى الوقت الحالى ، وأن الكلام عن أنه من الوارد حدوث ثورات بركانية ناتجة عن الزلازل عار تماما من الصحة.

وأوضح "القاضي" فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد  أن الزلزال الذى حدث مؤخرا وشعر بها المصريون كان مركزه بعيد عن مصر، وجاء الشعور به نتيجة لعمقه الكبير، ولكن هذا لا يعني  أن يتسبب الزلزال  في تشققات فى الأراضى المصرية تؤدى لإحداث بركان .

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كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي، مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري، ونشدد على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.

وشددت على أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.

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