البحرين تعتزم الوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، خطة للوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060 وذلك بهدف مواجهة التغير المناخي.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، أعلن مجلس الوزراء البحريني استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ورحب مجلس الوزراء بإطلاق المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحزمة الأولى من مبادرات "السعودية الخضراء".

كما رحب بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكداً أهمية هذه المبادرات وأهدافها في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.