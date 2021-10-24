كريم صبري يشرح تفاصيل عملية تكميم المعدة وأهميتها في انقاص الوزن

عرضت الإعلامية منال سلامة، مقدمة برنامج" حلو الكلام" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"، تقريرا عن تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة، من خلال شرح وافي للدكتور كريم صبري من داخل عيادتها.

وقال الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والسكر، خلال التقرير: "تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".



وأشار إلي أن عمليات جراحات السمنة أمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا:" نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.