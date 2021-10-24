عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التحالف": تدمير زورق في الحديدة اليمنية تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

أرشيفية
أرشيفية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إنه تمكن من تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف بمدينة الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأضاف التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك نصوص اتفاق ستوكهولم ووقف النار في الحديدة. والسلوك العدائي ليليشيا الحوثي يهدد الملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وعصر اليوم، أعلن التحالف مقتل 264 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الإستراتيجية حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

حصيلة كارثية للحوثيين.. التحالف العربي يعلن قتل 260 متمردًا في مأرب

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

وقال التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنه نفذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصرًا حوثيا إرهابياً".

والجمعة الماضي أعلن التحالف العربي مقتل 92 عنصرًا من مليشيات الحوثي، إضافة إلى تدمير 16 آلية عسكرية، خلال عمليات استهداف لمواقع الميليشيا في المنطقتين نفسيهما، الجوبة والكسارة، خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر تويتر: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية".

 

البحر الأحمر التحالف التحالف العربي لدعم الشرعية السعودية التحالف العربي الحوثيين ميليشيا الحوثى الرياض مليشيا الحوثي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مليشيات الحوثى مليشيات مضيق باب المندب باب المندب اتفاق ستوكهولم جنوب البحر الاحمر دعم الشرعية في اليمن

موضوعات متعلقة

حصيلة كارثية للحوثيين.. التحالف العربي يعلن قتل 260 متمردًا في مأرب

التحالف العربي يستهدف زوارق حربية للحوثيين في الحديدة

ترشيحاتنا

في أول أسبوعين من العام الدراسي|ضبط 12 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المخدرات

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

للعام الثاني على التوالي.. اختيار أستاذ بـ علوم الأزهر بأسيوط من أفضل علماء العالم

هارتك محمد صلاح في مانشستر يونايتد..الكاف لـ الفرعون:ننتظر تألقك وليس لدينا صور لاضافتها

إخماد حريق في جراج شركة النيل لحليج الأقطان بالغربية

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

هاتريك وأسيست للفرعون..محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية في حضور رونالدو

الصحة تكشف أبرز الأعراض على متلقي لقاح كورونا

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

هاتريك محمد صلاح.. ملخص أهداف مانشستر يونايتد وليفربول 0-5| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

فيديو

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

تنفيذ رمايات.. تواصل فعاليات التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب ــ 1

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ