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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: الوضع آمن وتحويل الدراسة أونلاين أمر غير مطروح حتى الآن

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يتم التطرق لأي مقترحات بتحويل الدراسة أونلاين خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم أو توقفها بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات مستقر وأمن ومازالت الجامعات تستقبل الطلاب راغبي تلقي اللقاح ، بالإضافة إلى أنه تم إعلان قواعد دخول الحرم الجامعي فيما يخص تطعيم كورونا وفق ما أعلنته الدولة .


وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد،  أن توجيهات الوزير برفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، هو أمر طبيعي ، وفق خطة التحول الرقمي التي تسير إليها الجامعات المصرية ، مشيرا إلى أن الجامعات على أتم الاستعداد لكافة السيناريوهات حال حدوث أي تطورات بوضع كورونا في مصر .

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس و أعضاء المجلس.

واصدر المجلس خلال الاجتماع 6 قرارات هامة :

- عدم السماح بدخول الطلاب الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر.

- في حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

- شدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

- بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة.

- وجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" .

- رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية.

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كما وجه المجلس خلال الاجتماع الشُكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

 

شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة د. محمد لطيف والمجلس الأعلى للأثار بأمانة د. مصطفى وزيري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة "ادرس في مصر"، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها  كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

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