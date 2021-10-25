عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ رخصت.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 25-10-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين  25-10-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين  25-10-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 29  و 30 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 31-32 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 66 -70  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  -55  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 23-24 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  25-10-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 10.5_10.75 جنيه

كتكوت ساسو : 6.25_6.5 جنيه 

أسعار البيض اليوم الاثنين 25-10-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 43-44 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-45 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 50-51 جنيها.         

             

أسعار البط اليوم الاثنين  25-10-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم بين 35 -40 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البيض اسعار الدواجن أسعار الكتاكيت أسعار البيض اليوم أسعار البط اليوم

موضوعات متعلقة

بعد الارتفاع المتواصل.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم «فيديو»

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. السودان على صفيح ساخن بعد وضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية.. اشتباكات داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور

رويترز: اعتقال أغلبية أعضاء الحكومة السودانية وقادة الأحزاب

صندوق النقد: ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي مستمرة حتى منتصف العام المقبل

عائلة جون كينيدي تطالب بالكشف عن وثائق اغتياله

التموين: نطرح 7000 طبق بيض يوميًا في المجمعات الاستهلاكية

انطلاق الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ