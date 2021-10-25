الفراخ رخصت.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 25-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 25-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 25-10 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 29 و 30 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 31-32 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 66 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 -55 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 23-24 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-10-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 10.5_10.75 جنيه

كتكوت ساسو : 6.25_6.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 25-10-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 43-44 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-45 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 50-51 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 25-10-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم بين 35 -40 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.