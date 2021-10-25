أمل عرفة ووائل شرف في بطولة مسلسل سوري إماراتي

بدأت في إمارة أبو ظبي، عمليات تصوير المسلسل الاجتماعي "عازفة الكمان"، بحضور نخبة من ألمع الأسماء في الدراما السورية والإماراتية.

والعمل من إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار حسام جنيد.

ويستند العمل في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق، ويحمل رسالة هامة مفادها أن المجتمعات الرافضة للتطور، تصنع قتلتها ومجرميها بأيديها.

قصة العمل الغريبة بطلها شاب يلتقي بفتاة في الكورنيش البحري، ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات.

وأثناء رحلة بحثه الطويلة، يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة، ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل.

وحول العمل، يشير المخرج عاطف كيوان إلى أن الغموض الذي يتصف به المسلسل، يعطيه الكثير من التشويق، خاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية، بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.

ويضيف : "العمل مهم جداً من حيث النص والأفكار، حيث نجد أنفسنا أمام فكرة غريبة قد تبدو للبعض غير منطقية، لكن في النهاية تتضح الصورة بطريقة مشوقة، وتختتم الأحداث بأسلوب غاية في الإثارة".

ويوضح "كيوان" أن العمل يستند إلى مجموعة مقومات تكفل له النجاح، أبرزها النص القوي، والممثلين القديرين، إضافة إلى فريق العمل المتميز.

والعمل من بطولة: "أمل عرفة، وائل شرف، مرح جبر، ماهر صليبي، حبيب غلوم، عبد الله قحطاني مايا محفوظ، عبدالهادي صباغ، مازن معضم، روعة ياسين، أكرم الحلبي، جمال العلي، هيثم اسماعيل، منصور الفيلي، عبدالله الحريبي، حمد الكبيسي".

ويستضيف العمل كلاً من: محمد خير الجراح، علياء السعيد، وائل أبوغزالة، ميريانا معلولي، أمير الأشمل، لين برازي ، ليا مباردي، رغداء هاشم، "، إضافة إلى مجموعة كبيرة من فناني سوريا والإمارات.