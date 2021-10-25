انطلاق الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 25 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة مباراة بشكتاش ضد جالاتا سراي المحترف فى صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد فى الدورى التركى بجانب انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



خيتافي X سيلتا فيجو – الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



جل فيسنتي X سبورتنج براجا – الساعة الثامنة مساء

بوافيستا X بيلينينسيش – الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X جالاتا سراي – الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة الثالثة مساء على قناة on time sport

سموحة X الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport

فيوتشر X فاركو – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport