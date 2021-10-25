عودة العمرة للمصريين قريبا.. تعرف على الشروط والرسوم الجديدة

"نتابع حالات الكورونا في الدول، وقريبًا جدًا سيتم قدوم المصريين والعودة لأداء العمرة.. وإن شاء الله خلال أيام".. بهذه الكلمات أعلن سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، اقتراب عودة العمرة للمصريين وذلك بعد أيام من إعلان المملكة العربية السعودية فتح الحرم بكامل طاقته الاستيعابية.

جاءت تصريحات القرشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور، مردفا: تم فتح 50 بوابة في الحرم المكي، وهناك أعداد كبيرة أدت صلاة الجمعة الماضية، وبدون تباعد، والمملكة تعمل تدريجيًا على فتح المطارات والقدوم من الدولة، ولكن ليس بنفس طاقة ما قبل كورونا، وستكون بأعداد محددة.

وفي هذا السياق، حدد قانون بوابة إنشاء بوابة العمرة المصرية، عدد من الضوابط والشروط الجديدة لرحلات العمرة.

تأشيرة العمرة

مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:

1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).

2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

3- تأشيرة الإقامة.

بوابة العمرة المصرية

تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:

1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

رسوم شركات السياحة

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:

رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.

3. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

عقوبات المخالفين

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1. نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2. عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.