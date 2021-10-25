الرئيس السيسي والفريق محمد زكى يقفان لـ مشاهدة طابور العرض المقدم من طلاب الكلية الحربية

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لـ مشاهدة طابور العرض المقدم من طلاب الكلية الحربية، وذلك أثناء حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات و المعاهد العسكرية.

سمح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ طلاب الكليات العسكرية بتقديم طابور العرض، وبعض العروض العسكرية، وذلك على موسيقى طبول الحرب.

شكل طلاب الكليات العسكرية بأجسامهم أرقام دفعات التخرج فى حضور الرئيس السيسي.

ووصل منذ قليل ، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لحضور احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية العسكرية .



