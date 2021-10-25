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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزلت تشتري منظفات فاعتدى عليها.. القصة الكاملة للتحرش بطفلة في الشيخ زايد

التحرش بالأطفال
التحرش بالأطفال

 زاد انتشار ظاهرة التحرش كثيرًا في الآونة الأخيرة، رغم كل حملات التوعية والتحذيرات، إلا أن الامر تطور، ولم تسلم منه الفتيات الصغيرات، وشهدنا في الفترة الماضية العديد من حوادث التحرش والتعدي على القاصرات، والأطفال.

وتأتي الواقعة الأخيرة من سلسلة التعديات على الأطفال، تعدي صاحب احد محال المنظفات في مدينة الشيخ زايد على طفلة.

بحكم القانون.. الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة جريمة التحرش

سيدة شاهدته.. التحقيق مع صاحب محل تحرش بطفلة في الشيخ زايد

واقعة التعدي على طفلة صغيرة

أثناء قيامها بشراء بعض المنظفات من أحد محلات المنظفات في مدينة الشيخ زايد، رأت سيدة صاحب المحل وهو يلامس جسد طفلة صغيرة، لتُصاب السيدة بصدمة وتهرع للاستغاثة بالمحيطين، وأبلغت الأهالي بما حدث وأهل الطفلة أيضًا.

الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة

أبلغت الأهالي، في المنطقة التي وقعت بها حادثة التحرش بـ الطفلة الصغيرة في إحدى محلات المنظفات، في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة التحرش بطفلة داخل محل بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واتهمته والدة الطفلة بالتحرش بها، تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.

صورة ارشيفية

التحقيق في الواقعة وضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على صاحب محل منظفات، لاتهامه بـ التحرش بطفلة داخل المحل، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان الحادث، والتقت مع شاهدة على الواقعة ربة منزل «42 عاما»، والتي قالت إنها أثناء دخولها للمحل، فوجئت بمالك المحل يتحسس جسد الطفلة المجني عليها، والتي كانت تقوم بشراء مستلزمات لأسرتها، فاستغاثت ربة المنزل بالأهالي وتمكنوا من ضبط صاحب المحل المتهم.

استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال والدة الطفلة المجني عليها، والتي اتهمت مالك المحل بالتحرش بابنتها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة التحرش 

نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة التحرش بـ قانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه .

التحرش القاصرات التعديات على الأطفال الشيخ زايد عقوبة التحرش قانون الطفل

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