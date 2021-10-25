السعودية .. شرطة الرياض تحدد هوية مواطن تباهى بالمخدرات في مقطع مصور

تمكنت الشرطة السعودية اليوم، الاثنين، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، ويقوم بإطلاق النار في الهواء؛ وتوثيق ذلك ونشره.

وقال الكريديس إنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض بالسعودية القبض على مواطن سعودي في العقد الثاني من العمر، بعد مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي له وهو يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

