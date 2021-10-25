بعد أدائها للصديقة الخائنة بـ إلا أنا.. جيهان خليل مطلوبة على جوجل

تمكنت الفنانة جيهان خليل من تصدر مؤشر البحث جوجل وذلك بعد تقديمها شخصية الصديقة الخائنة من خلال حكاية على الهامش ضمن حكايات مسلسل الا أنا .

وجسدت جيهان خليل داخل أحداث حكاية على الهامش شخصية صديقة البطلة “ نرمين الفقى ” ، والتى قامت بخيانتها مع زوج الأخيرة .

جيهان خليل هى ممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما.

جيهان خليل

عرف المصريون والعالم العربي جيهان خليل بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بالقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية.

وحصلت جيهان خليل على شهادة الليسانس فى الفلسفة ، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وإلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة و السينما.

شاركت جيهان خيليل ضمن أحداث مسلسل الخانكة مع الفنانة غادة عبد الرازق والتى كانت عضو لجنة تحكيم برنامج "أراب كاستينج".

جسدت جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل هربانة منها دور الصديقة المتنمرة على صديقاتها ، وهو الدور الذى لعبته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بالإضافة الى شخصيات أخرى كالزوجة الثانية .

مسلسل إلا أنا :



‎"على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”؛ بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.