التصريح بدفن جثة موظف لقي مصرعه فى حادث بالقليوبية

صرحت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة فى القليوبية بدفن جثة موظف لقي مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة بمقطورة سيارة نقل بالطريق الدائري في منطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وجرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفى قليوب التخصصي وتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي ثم دفن الجثة.



كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي و3 مصابين بمنطقة مسطرد دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان تصادم الدائري والمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس خاص تابع لإحدى الشركات قيادة "محمود.م.م" 48 سنة سائق، بالطريق المشار إليه فوجئ بتوقف سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق وخلال محاولته مفادها اصطدم بها من الجانب الأيمن.



وأسفر الحادث عن إصابة "محمود.ج.أ" 42 سنة عامل مصاب بكدمات بالوجه والجسم "هالة.ف.م"، 35 سنة ربة منزل مصابة بكدمات في الرأس و"محمد.ع.م" 52 سنة مصاب بكدمات بالجسم والظهر ووفاة "مكرم.ع.م" 55 سنة لحام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.