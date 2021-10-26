تعرف على أحدث أسعار جيلي أزكارا موديل 2022 في الكويت

أصبحت شركة جيلي الصينية، من أبرز شركات تصنيع السيارات في الأسواق العالمية والعربية، بفضل سياراتها التنافسية، وظهورها القوي وسط فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ومنها النسخة جيلي أزكارا موديل 2022.

وجهزت سيارة جيلي أزكارا موديل 2022 بحزمة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل نظام المحافظة علي المسار، مثبت سرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام قفل الأبواب مع السرعة، نظام فتح الأبواب عند الحوادث.

وحصلت سيارة جيلي أزكارا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة قدرها 187 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات .

وتضمنت سيارة جيلي أزكارا موديل 2022 بشاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية بشاشة قياس 7 بوصة، فتحة سقف بانورامية، فتح وإغلاق حقيبة الأمتعة كهربائيا، تعتيم تلقائي للمرأة الداخلية، زجاج عازل للحرارة، نظام الدخول الذكي، عجلات رياضية قياس 18 بوصة، مصابيح LED أمامية وخلفية، وفتحات مزدوجة للعادم.

وجاءت سيارة جيلي بنظام الكبح التلقائي مع التحذير من المشاة، وبها 4 وسائد هوائية ، كاميرا خلفية، ومستشعرات صف أمامية وخلفية، نظام الثبات الالكتروني، كاميرا 360 درجة، نظام التعرف على إشارات المرور، التجهيزات، مقاعد من الجلد، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.