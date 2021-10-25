قائد القوات الجوية الإماراتية يصل إسرائيل |شاهد

وصل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية الإمارتية، اليوم الاثنين، في زيارة إلى إسرائيل بإطار تمرين “Blue Flag”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، “استقبل قائد سلاح الجو الاسرائيلي، اللواء عميكام نوركين، اللواء العلوي في قاعدة بلماحيم الجوية، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو.

اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي

وقال اللواء نوركين: "أشكرك قائد سلاح الجو الإمارتي على استعدادك للوصول إلى إسرائيل. هذا يوم تاريخي ومهم للتعاون بين سلاحي الجو".

وانطلق في إسرائيل منتصف الشهر الجاري التمرين الجوي الدولي "العلم الأزرق"، في قاعدة"عوفدا" الجوية في جنوبي البلاد بمشاركة أسلحة الدفاع الجوي من 7 دول، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي

ويعتبر تمرين "العلم الأزرق" الأكبر والأكثر تقدمًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التمرين العسكري يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والدولي، واكتساب الخبرات عبر آلية دمج استخدام طائرات الجيل الخامس والرابع خاصة في مواجهة سيناريوهات معقدة مع التركيز على تعزيز وتقوية القدرات العسكرية للقوات الجوية".