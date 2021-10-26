عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.8% في أغسطس الماضي

صادرات سلعية
صادرات سلعية

سجَّلت الصادرات السلعيَّة في شهر أغسطس 2021م ارتفاعاً عن شهر أغسطس 2020م بنسبة (58.9%), حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19 , حيث بلغت قيمتُها 89.2 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مرتفعةٌ عن 56.1 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 28.2 مليار ريال، بنسبة (74.2%)، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (67.8%) في شهر أغسطس 2020م إلى (74.3%) في شهر أغسطس 2021م , بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ -2.9 مليار ريال وبنسبة (3.1%).


وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تصريح صادر عن وكالة الانباء السعودية "واس"،أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة (26.8%) بالمقارنة مع أغسطس قبل الماضي، حيث سجَّلت 23.0 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال، وكانت أهم السلع "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (36.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (56.6%) بمقدار بلغ 3.0 مليارات ريال، و"منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" (33.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (66.2%) بمقدار بلغ3.1 مليارات ريال عن شهر أغسطس 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 1.9 مليار ريال، وبنسبة (8.9%).

اقتصاد السعودية.. منتدى أعمال بين المملكة وإستونيا لبحث التعاون في التقنية والرقمنة

اقتصاد السعودية.. صندوق التنمية العقارية يُودع أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني»


بينما سجَّلت الواردات في شهر أغسطس 2021م ارتفاعاً نسبته (23.6%) بمقدار بلغ 9.6 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 50.3 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مقابلَ 40.7 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر أغسطس 2020م، وكانت "معدات النقل وأجزاؤها" أكثرها تأثيرًا بنسبة (66.1%)، و"اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة" بنسبة (592.6%)، كما ارتفعت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 3.1مليارات ريال وبنسبة (6.6%).


كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى (45.6%) في شهر أغسطس 2021م مقابل (44.4%) في شهر أغسطس 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة (26.8%) عن الارتفاع في الواردات (23.6%) خلال هذه الفترة.


وفي شهر أغسطس 2021م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 17.8 مليار ريال (19.9% من إجمالي الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت8.3 مليارات ريال (9.3% من إجمالي الصادرات)، و8.2 مليارات ريال (9.2% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وتايوان، وسنغافورة، وبلجيكا من بين أهم (10) دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول العشر59.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (66.8%) من إجمالي الصادرات.


في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 10.9 مليارات ريال (21.6% من إجمالي الواردات) في شهر أغسطس 2021م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت5.2 مليارات ريال (10.4% من إجمالي الواردات) و4.1 مليارات ريال (8.1% من إجمالي الواردات) على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والبحرين، وكوريا الجنوبية من بين أهم (10) دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول العشر 33.0 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (65.6%) من إجمالي الواردات.


ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 13.8 مليار ريال أي ما يعادل (27.4%) من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة (17.6%)، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة (11.7%)، وميناء رأس تنورة بنسبة (7.5%)، والبطحاء بنسبة (5.8%). وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة (69.9%) من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.


فيما تعتمد إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الدولية حاليًّا على السجلَّات الإداريَّة من الجمارك السعودية (غير بترولية) ووزارة الطاقة (بترولية) ويتم تصنيف صادرات وواردات المملكة السلعيَّة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (2017م) والمعروفة أيضًا باسم النظام المنسق (HS)، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية (WCO)، ويتيح النظام المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام دوليٍّ موحَّد لأسماء المنتجات ورموزها، وتندرج الصادرات البترولية تحت تصنيف الصادرات السلعيَّة في الفصل 27 "وقود معدني، زيوت وشموع" من دليل النظام المنسق HS، والصادرات غير البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّة (بما فيها البتروكيماويات).
 

الصادرات السلعية مجال التجارة الدولية مال واعمال الصادرات البترولية اخبار الخليج اقتصاد السعودية

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. هيئة الصادرات تطلق الملتقى الأول للحسابات الاستراتيجية

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26- 10- 2021

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

هبة قطب: الزوجة الناجحة هي التي توازن بين بيتها وعملها

محمد نجم: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية

تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ