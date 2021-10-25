عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 65 ألف متر و6 أفدنة متعدى عليها من أراضي الدولة في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية خلال ٦ أشهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

محافظ الغربية يتابع سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 6 قرى بزفتى.. شاهد

عميد تربية طنطا: لجنة أولمبياد طوكيو أطلقت دعوة لجموع اليابانيين للتبرع بنفاياتهم

أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الأول محليًا والـ 22 عالمياً بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

افتتاح مركز إدارة المخلفات الالكترونية بـ التربية الرياضية جامعة طنطا

مسعود عضوًا بمجلس بحوث الفضاء بالبحث العلمي

تعليم الغربية تنظم رحلات طلابية لزيارة مواقع عمل مبادرة "حياة كريمة"

ناقش المحافظ خلال الاجتماع جهود الأجهزة المعنية في استرداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بأي شكل أخر، وذلك خلال حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها المحافظة، وقد وصل إجمالي ما جرى تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 خلال الفترة من 11/ 10 إلى 24 /10  إلى 634 حالة بناء على مساحة 65376 متر مربع إلى جانب 147 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6 أفدنة و17 قيراطا و17 سهما.

وشدد الدكتور رحمي على سرعة إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتي تعوق أعمال التطهير، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه، على أن تكون الأولوية فى تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 6 قرى بزفتى.. شاهد

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مشدداً على ضرورة إزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى على ممتلكات الدولة وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتأكيداً على هيبتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة ، المهندس السيد صبحي مدير عام حماية النيل والمهندس مهندس عبد السلام جابر مدير عام الري.

محافظ الغربية 6 فدادين الموجه 18 ردع المخالفين امن الغربية الترع والمصارف التعديات على مجرى النيل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 6 قرى بزفتى.. شاهد

افتتاح مركز لتجميع المخلفات الإلكترونية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ..صور

مصرع شاب دهسه قطار "سمنود - طنطا " بمحطة الغزل بالمحلة

ضبط خامات فاسدة بمصنع غير مرخص في الغربية .. صور

حاميها حراميها.. اختلاس 4 ملايين جنيه من مكتب بريد في الغربية

عميد تربية طنطا: لجنة أولمبياد طوكيو أطلقت دعوة لجموع اليابانيين للتبرع بنفاياتهم

أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الأول محليًا والـ 22 عالمياً بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

ترشيحاتنا

عقب الرباط الصليبي.. أحمد الشناوى ينشر فيديو بعد العودة للتدريبات

ما كان بالطبع لا يطلبه الشرع.. الإفتاء توضح حكم إنفاق الزوجة من الميراث

الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

مدبولي يشهد توقيع إعلان نوايا بين وزارتي الاتصالات المصرية والاقتصاد الفرنسية

تحدي تغير المناخ.. الري: مصر أنفقت مليارات لحماية الشواطيء |فيديو

زيادة 5100 جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

بشرى في أسعار السيارات الجديدة.. حماية المستهلك تنهي جشع التجار بالإحالة للنيابة| تفاصيل

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل

بعد إغلاق التصويت.. هل يُتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية؟

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ