بأقدام الصفاقسي.. فيوتشر يباغت فاركو بالهدف الأول

أحرز فريق فيوتشر الهدف الأول فى شباك فاركو بالشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فيوتشر فى الدقيقة 67 عن طريق أيمن الصفاقسى بعد مجهود فردي مميز من أحمد رفعت في إختراق منطقة جزاء فاركو من جهة اليسار أنهاها بعرضية أرضية متقنة وصلت لأيمن الصفاقسي المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة الثالثة، نفذت ركلة ركنية أولى لفاركو على يمين مرمى فيوتشر، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم سيف تيري برأسية قوية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود جنش.

وواصلت محاولة هجومية خطيرة لفيوتشر بعد هجمة منظمة على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جوزيف نجويم بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى البدري بتسديدة قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد صبحي فى الدقيقة 5 .

وباغت عمرو جمال مهاجم فاركو بتسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب نسبيا إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود جنش فى الدقيقة 9 .

وتلقي محمود عماد لاعب فاركو بطاقة صفراء أولى في المباراة نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على وجه أحمد رفعت لاعب فيوتشر فى الدقيقة 12 .

وتوقفت المباراة لإصابة دموية من نصيب سعد سمير بعد اصطدام قوي بالحارس محمد صبحي فى الدقيقة 26 .

ودفع مدرب فيوتشر بـ محمود مرعي بدلا من سعد سمير في الدقيقة 30 .

وكاد فيوتشر يفك شفرة التهديف فى الدقيقة 44 بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة عن طريق جوزيف نجويم بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان محسن برأسية خطيرة تصدى لها الحارس محمد صبحي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.