أخبار التعليم| إعلان جداول بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي قريبا.. وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تنظم ندوة عن "الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات"

تنظم أسرة ترحال المركزية وأسرة “وان تيم” المركزية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة بعنوان: "الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات ودور الفن كأحدي القوى الناعمة" كأول أنشطتهم الفنية والثقافية التي تنطلق مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور حازم قطري والدكتور حسن عبد الرحمن مسئولي أسرة وان تيم والدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومسئول أسرة ترحال.

ندوة عن التسويق الرقمي بـ صيدلة عين شمس .. فيديو

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول التسويق الرقمي وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، للدكتور . عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و أ.د أمانى أسامة كامل - عميد الكلية ، وتحت إشراف أم..د. مها نصر - استاذ مساعد بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدوليه و التعاون الاكاديمي بالكلية و قام بالعرض د. عبير الليثي مدرب التسويق الرقمي و مدير تطوير اعمال شركهCLUE - digital.

التعليم: إعلان جداول بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي قريبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم البدء في بث البرامج التعليمية للمناهج المدرسية من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ على قناة مدرستنا.

وزير التعليم العالي يبحث مع وفد برتغالي تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا لشبونة بمصر

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، وفدا من جامعة نوفا لشبونة البرتغالية Nova de Lisbona (UNL) برئاسة د. جواو ساجوا João Saagua رئيس الجامعة، وبحضور السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة؛ لبحث تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا لشبونة بمصر، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

23 عالماً من جامعة المنصورة ضمن الأفضل تأثيراً على مستوى العالم

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة أعدها أساتذة من جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية ضمن قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وعددهم ما يقرب 185 ألف عالم من 149 دولة فى 22 مجال علمى رئيسي و176 تخصص فرعى.

خبير تربوي: الوجبات المدرسية عنصر أساسي لنجاح العملية التعليمية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن الاستغناء عن الوجبات المدرسية، لأنها ليست رفاهية وتخدم المناطق المحرومة اجتماعيًا وثقافيًا في القرى والمدن لتساعد التلاميذ علي انتظام صحتهم في المدارس، مما يساعد على استقرار العملية التعليمية.

عطارد في استطالته العظمى اليوم... فرصة مثالية لرصده

وصل كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية إلى استطالته العظمى الغربية ( غرب الشمس) قبل شروق الشمس صبيحة يوم الإثنين 25 أكتوبر، حيث كان في أقصى مسافة زاوية عن الشمس في ظهوره الصباحي على إرتفاع 18 درجة فوق الأفق الشرقي، يبلغ لمعانه الظاهري (0.6-) فوق موقع شروق الشمس بالنسبة الراصد .



وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

خبير تربوي: الوجبات المدرسية لمصلحة الطلاب ولا يمكن الاستغناء عنها

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، أنه لا يمكن الاستغناء عن الوجبات المدرسية ولكن لا يمكن أن يتم تعميمها علي جميع المدارس، لأنها تصل إلي مناطق محرومة في القري مثل الصعيد والمحافظة البعيدة عن القاهرة من أجل صحة التلاميذ في المدارس مما يساعد علي استقرار العملية التعليمية.

جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة انت أقوي من المخدرات.. صور

أقيمت اليوم داخل جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات المبادرة الأولي من مبادرات (انت أقوي من المخدرات)، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة علي التعاون المشترك والبناء مع الجهات التطوعيه لخدمة طلاب الجامعة.