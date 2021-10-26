أخبار التوك شو|صدى قرار السيسي بإلغاء مد الطوارئ.. وتفاصيل زيارة مدبولي إلى فرنسا.. وصدمة الصحة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

المتحدث العسكري عن إلغاء الطوارئ: دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا للوصول لهذه اللحظة

قدم العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الأخير بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.



وقال غريب عبد الحافظ غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إننا نبارك للشعب المصري جنى الثمار بإلغاء الرئيس السيسي مد حالة الطوارئ.

وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أننا دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا من أجل الوصول لهذه اللحظة، مستدركا أن الاحتفال بالخريجين الجدد يوم مميز وله طابع خاص.

الله أكبر.. أحمد موسى يقرأ الفاتحة تعليقا على إلغاء مد حالة الطوارئ

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا :"الله أكبر، الله أكبر".



وتابع مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس في غاية الأهمية، موضحا أن الرئيس السيسي أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



ووصف موسى قرار الرئيس السيسي، بأنه رسالة بالأمن في مصر وأن الدولة مستقر، متابعا أن هذا نصر كبير ورسالة من الرئيس السيسي عن انتصار للشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة.



وأضاف: لأول مرة منذ سنوات السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن هذا القرار من أهم القرارات .

وأكمل: أتوجه بالتحية للرئيس السيسي على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

المتحدث العسكري: الهيئة الهندسية نفذت مشروعات تحلية المياه بـ9 مليارات جنيه

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه القوات المسلحة قامت معركتين هما محاربة الإرهاب والعمل على التنمية، مضيفا أن افتتحنا عدد من محطات التحلية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 9 مليار جنيه تكلفة مشروعات محطات تحلية المياه التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأكد غريب عبد الحافظ غريب، أن القوات المسلحة دحرت الإرهاب، لافتا إلى أننا دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا من أجل الوصول لهذه اللحظة، الاحتفال بالخريجين الجدد يوم مميز وله طابع خاص.

كرم جبر: قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ شجاع وجرئ

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر دولة ذات ثقل، مضيفا أن قانون الطوارئ كان هدفه مواجهة الإرهاب.

أضاف كرم جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن جريمة التعذيب لن تسقط بالتقادم وهذه ضمانة قوية في القانون.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن القوات المسلحة المصرية تحرص على الحفاظ على أمن مصر والتنمية، مشيرا إلى أن قرار السيسي رسالة للعالم بأن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن وقرار السيسي شجاع وجرئ.

وأكمل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن احتفالية خريجي الكليات العسكرية اليوم يؤكد أنه تم تدريب أبنائنا باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

تابع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن مصر أصبح لديها مدن جديدة ذكية على أعلى مستوى، والمواطن المصري جدير أن يحصل على أعلى منتجات بجودة عالية، لافتا إلى أن كلمة السر في نجاح الدولة هي حسن إدارة الموارد.

حقوق الإنسان بالبرلمان: قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ يعكس قوة واستقرار مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد نتيجة عمل كبير للدولة، مضيفا أن الرئيس السيسي واثق من نفسه وعمله وانجازاته.

وأضاف “رضوان”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن من المتوقع صدور قرارات جديدة تحقق حراكا مجتمعيا شاملا، لافتا إلى أن قرار السيسي رسالة للعالم أننا دولة قوية ومستقرة.



وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن القرار يعد تتويجا لسلسلة نجاحات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

الوزراء: 4 مليارات يورو أكبر حزمة تمويلية من فرنسا في 5سنوات.. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ساهمت في حصولنا على أكبر حزمة تمويلية لم تقدم لأي دولة في العالم.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 4 مليارات يورو قيمة أكبر حزمة تمويلية على مدار خمس سنوات مقدمة من فرنسا إلى مصر.



وتابع نادر سعد، أن كل الشركات الفرنسية الكبرى شادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مدير شركة أرباب الأعمال الفرنسية أشاد بمصر والحراك الذي يحدث.

هنادي مهنا: دوري في إلا أنا الأحلى بحياتي.. فيديو

كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" حدوتة بدون ضمان.

وقالت هنادي مهنا مهنا في حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "شخصيتي في مسلسل إلا أنا ليست قريبة مني في الحقيقة".

وأضافت هنادي مهنا: "ليا الشرف إني أمثل مع الفنان الكبير أحمد بدير.. أحب شخصية مريم التي قمت بتجسيدها في المسلسل".

وتابعت هنادي مهنا: "دوري في مسلسل إلا أنا اعتبره أحلى دور في حياتي، وأشكر المؤلف على الشخصية التي كتبها بحرفية كبيرة".



الرئاسة: السيسي يقدر تحمل الشعب ووعيه بأهمية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرار إلغاء حالة الطوارئ به معان عميقة علينا تدبرها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يغفل من دفعوا أرواحهم ثمنا لحالة الاستقرار التي أوصلتنا للجمهورية الجديدة.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساندة الشعبية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر تحمل الشعب المصري ووعيه بأهمية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقوم به الدولة المصرية منذ سبع سنوات.

الفيروس مكمل معانا..الصحة : إصابات كورونا قد تكون بدون أعراض.. فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، أقل من فترات سابقة، مؤكدة أن هناك حالات تخضع للعزل المنزلي فقط.

وأضافت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك عددا من المواطنين قد يحملون فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أعراض.

وتابعت نهى عاصم، أن «كورونا مكملة معانا شوية، ولم يأتِ أوان التخلي عن الإجراءات الاحترازية».

أسلوب حياة

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث إلى أن الإجراءات الاحترازية ستصبح أسلوب حياة، مؤكدة أنه بمرور الوقت سيصبح المرض أقل شراسة لكن مع التطعيم بشكل أساسي.