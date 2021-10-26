ثروت سويلم: دراسة زيادة عدد الجماهير عقب كأس الأمم الأفريقية حال الالتزام

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه هناك دراسة لزيادة عدد الجماهير خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بعدما عادت الجماهير خلال مباريات اليوم.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:" هناك دراسة زيادة عدد الجماهير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية وبعد العودة من التوقف ولكن حال الالتزام خلال المباريات الحالية".

وأضاف:" أتمني أن يكون هناك التزام فى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز حتي يتم زيادة عدد الجماهير بجانب أن تكون الجماهير عادت بالشكل الكامل بنهاية الموسم".

انتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الاثنين :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .