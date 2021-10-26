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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بداية حقبة عظيمة |المجلس القومي لحقوق الإنسان مثمنا إعلان إلغاء حالة الطوارئ

مشيرة خطاب رئيس المجلس
مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في قرار تاريخي ولأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي خلال بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه"، مرددا "تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

إعلان شجاع وواعي ومهم

من جهته ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان غاليا إعلان الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن هذا الإعلان الشجاع والواعي "خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري".

وأضاف المجلس، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية جديدة وغير مسبوقة

وتابع: يأتي الإعلان تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.

ويؤكد المجلس، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، "تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم"

إعادة الأمن والاستقرار للبلاد

ونجحت الأجهزة الأمنية بالدولة من قوات مساحة وجهاز الشرطة المصرية في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد عقب الفوضى التي حاولت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أحداثها بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو.

وأبرز دليل تقدمه مصر للعالم أجمع على أنها واحة الأمن والاستقرار هو إلغاء حالة الطوارئ في البلاد ما يعني أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد اليوم تسير فى الطريق الصحيح.

تضحيات رجال الجيش والشرطة

تضحيات كبيرة قدمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار لربوع الوطن وحفظ الأمن في كافة المحافظات.

ويأتي قرار الرئيس اليوم بمثابة انتصار كبير للدولة المصرية على أعداء الوطن في الداخل والخارج وأبرز رسالة للغرب بأن الدولة المصرية آمنة ومستقرة.

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