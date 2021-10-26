ارتفاع صادم في إصابات كورونا المحلية في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 29 إصابة محلية، و14 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

ومن بين حالات العدوى المحلية، تم الإبلاغ عن 16 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وستة في مقاطعة قانسو، وثلاث في كل من بكين ومنطقة نينجشيا هوي ذاتية الحكم، وواحدة في مقاطعة شاندونج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض، خمسة منها انتقلت محليًا، بينما لا يزال 384 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96840 ، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.