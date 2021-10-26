عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادم في إصابات كورونا المحلية في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 29 إصابة محلية، و14 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

txt

بينها بكين.. الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

txt

بعد فيروس كورونا.. خطر جديد قادم من الصين يهدد بتدمير العالم

ومن بين حالات العدوى المحلية، تم الإبلاغ عن 16 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وستة في مقاطعة قانسو، وثلاث في كل من بكين ومنطقة نينجشيا هوي ذاتية الحكم، وواحدة في مقاطعة شاندونج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض، خمسة منها انتقلت محليًا، بينما لا يزال 384 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96840 ، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

 

 

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

لمواجهة تفشٍّ متوقع لكورونا.. العاصمة الصينية تعلن عن إجراءات جديدة

فضيحة جديدة لفيسبوك.. وثائق تكشف عن كارثة بالشركة

حقيقة إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا بالسعودية.. استشاري يرد

دولة تعلن خطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

إيطاليا تعلن غلق مجالها الجوي في هذين اليومين .. فما السبب

صحيفة: توجه حكومي لرفع الدعم عن الكهرباء في سوريا

بشأن الأسلحة فرط الصوتية.. مسئول روسي يدعو لمباحثات بين موسكو وواشنطن

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعلن تفاصيل سياستها الجديدة للمسافرين الدوليين

الوعي والفهم أهم أسلحة الحروب الحديثة.. حديث الرئيس يتصدر عناوين الصحف

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

مصطفى محمد يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل النهائي لـ جالاتا سراي

وزير الطاقة الروسي: لدينا آفاق كبيرة للحد من انبعاثات الكربون

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ