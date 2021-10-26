إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر الدكتورة هدى مغربي، والعميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة ، بالتنسيق مع الشركة الراعية للإعلانات بمحافظة الاقصر ، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعات الميدانية المستمرة.

وأوضحت "المغربي"، أنه تم المرور لليوم الثاني على التوالي لاستكمال إزالة الإعلانات والتند المخالفة بنطاق حي جنوب ، وتم معاينة عدد من البانرات والتند العشوائية على أوجه العقارات والمحال التجارية ، وإزالة أكثر من ٢٠ بانر مخالف غير مرخص ، بالإضافة إلى التند العشوائية المخالفة وغير المطابقة للمواصفات التي تتماشى مع تطبيق الهوية البصرية، حيث استهدفت الحملة شارع خالد بن الوليد مرورا بميدان الشيراتون والعوامية وشارع الجوالي فيل وصولاً حتى جزيرة العوامية بالأقصر.

وعلي صعيد متصل، تابعت سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر ورئيس المدينة، أعمال إزالة التشوه البصري أمام إحدى المساحات بشارع كورنيش النيل، بالإضافة إلى متابعة أعمال زراعة أحواض الزرع الاسمنتية لاضفاء لمسة جمالية واعطائها منظر جذاب وملفت .

إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر

إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر

إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر

إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر