عربية النواب: قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ ضربة معلم

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات، بأنه ضربة معلم وقرار غير مسبوق فى تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخى جاء بعد ان اصبحت مصر واحدة من الدول التى تنعم بالامن والاستقرار.



وقال " أباظة " فى بيان اصدره اليوم إن هذا القرار قوبل بارتياح كبير من الشعب المصرى العظيم الذى كان بطلاً ودعم قائده العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع سياساته وقراراته التى كان هدفها الرئيسى الحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة قوى الشر والظلام والارهاب التى لم يكن لها سوى هدف واحد لاسقاط الدولة ونشر الفوضى بمعاونة جماعات الداخل والخارج لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية ولكن مصر كانت وستظل واحة الامن الأمان والتنمية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.



وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".



وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".



وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".