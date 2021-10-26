عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ ضربة معلم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات، بأنه ضربة معلم وقرار غير مسبوق فى تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخى جاء بعد ان اصبحت مصر واحدة من الدول التى تنعم بالامن والاستقرار.


وقال " أباظة " فى بيان اصدره اليوم إن هذا القرار قوبل بارتياح كبير من الشعب المصرى العظيم الذى كان بطلاً ودعم قائده العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع سياساته وقراراته التى كان هدفها الرئيسى الحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة قوى الشر والظلام والارهاب التى لم يكن لها سوى هدف واحد لاسقاط الدولة ونشر الفوضى بمعاونة جماعات الداخل والخارج لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية ولكن مصر كانت وستظل واحة الامن الأمان والتنمية.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.


وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".


وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".


وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

الرئيس السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصرية الإرهاب السنوات الماضية السيسي

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ