أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 27- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكي 15.6528 15.7780
يورو 18.1807 18.3325
جنيــه إسترليني 21.6118 21.7863
دولار كنـدى 12.6620 12.7675
كرون دانمركي 2.4441 2.4640
كرون نرويجي 1.8784 1.8941
كرون سويدي 1.8207 1.8360
فرنك سيسرى 17.0194 17.1631
100 ين ياباني 13.7329 13.8452
ريـــال سعودي 4.1731 4.2067
دينــار كويتي 51.8269 52.3770
درهم إماراتي 4.2608 4.2962
دولار أسترالي 11.7599 11.8572
دينــار البحــرين 41.5171 41.8538
ريـــال عماني 40.6565 41.0886
ريـــال قطري 4.2979 4.3346
دينـار أردني 22.0462 22.2854
يوان صيني 2.4533 2.4734