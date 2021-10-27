عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27-10-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 27- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة                شراء                    بيع
دولار أمريكي     15.6528          15.7780
يورو             18.1807             18.3325
جنيــه إسترليني  21.6118          21.7863
دولار كنـدى   12.6620              12.7675
كرون دانمركي 2.4441            2.4640
كرون نرويجي 1.8784           1.8941
كرون سويدي 1.8207             1.8360
فرنك سيسرى 17.0194         17.1631
100 ين ياباني 13.7329           13.8452
ريـــال سعودي 4.1731          4.2067
دينــار كويتي 51.8269           52.3770
درهم إماراتي 4.2608              4.2962
دولار أسترالي 11.7599       11.8572
دينــار البحــرين 41.5171       41.8538
ريـــال عماني 40.6565      41.0886
ريـــال قطري 4.2979     4.3346
دينـار أردني  22.0462       22.2854
يوان صيني  2.4533          2.4734

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني

ترشيحاتنا

خدمات تهمك | حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الخضار والعملات والذهب

قضايا النجوم| ابن شاروخان متورط في قضية مخدرات.. أليك بالدوين يقتل.. ومخرج يغتصب طفلة

دعاء رزق المال والزواج.. احرص عليه في جوف الليل

يا خسارتك يا زغلول.. حكاية سيارة رشدي أباظة مع الزعيم وسمير غانم

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقناة الناقلة

رئيس اتحاد الناشرين: تنسيق على أعلى مستوى من جانب مصر لاستعادة الناشرين الموجودين بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ